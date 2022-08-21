Haji Wright kaldığı yerden devam ediyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da ABD'li forvet Haji Wright, geçen sezon gösterdiği performansa kaldığı yerden devam ediyor. Genç golcü, ligde oynanan ve 5-2 kazanılan Trabzonspor maçında 2 gol atarak yıldızlaştı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'u 5-2 mağlup ederek bu sezon evinde ilk galibiyetini elde etti. Kırmızı-beyazlılar bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, bordo-mavili ekip de haftayı 6 puanla tamamladı. Kırmızı-beyazlıların gollerini Fernando Martins, Haji Wright (2) ve Gökdeniz Bayrakdar (2) kaydetti.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Haji Wright, çok önemli bir takıma karşı oynadıklarını ve galibiyet aldıklarını ifade etti. Wright, "Zorlu bir rakibe karşı 2-0 öne geçmemize rağmen iyi bir oyun ortaya koyduk. Gollerimle takıma katkı vermeye ve en çok mücadele eden oyuncu olmaya çalışıyorum. Katar'da oynanacak Dünya Kupası'na bu genç yaşımda gitmek istiyorum" dedi.