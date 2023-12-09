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Haftanın Spor Haberleri

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Fatih Karagümrük, Samsunspor - Kasımpaşa ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçları oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor. Ayrıca voleybol ve basketbol maçları da yapılacak.

Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Samsunspor - Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Tüpraş)

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasındaki Copenhagen mücadelesi hazırlıklarına başlayacak.

TRABZONSPOR

Bordo-mavililerde Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlanacak.

1. LİG

13.30 Bodrum FK - Tuzlaspor (Bodrum İlçe)

13.30 Bandırmaspor - Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.00 Sakaryaspor - Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

AVRUPA'DAN FUTBOL

21.00 Silkeborg IF - Kopenhag ( Galatasaray'ın rakibi)

VOLEYBOL

Efeler Ligi

14.00 Bigadiç Bld. - Ziraat Bankkart

Sultanlar Ligi

14.00 Sarıyer Bld. - Kuzeyboru

14.30 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet

15.00 Nilüfer Bld. - Karayolları

17.00 Galatasaray Daikin - Çukurova Bld.

18.00 Muratpaşa Bld. Sigorta Shop - Beşiktaş Ayos

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

15.30 Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji

18.00 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas

20.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Tofaş

Kadınlar Basketbol Süper Ligi

14.00 Emlak Konut - ÇBK Mersin

16.00 Melikgazi Kayseri B. - Hatay BŞB.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Galatasaray Samsunspor Beşiktaş Basketbol Futbol Spor Güncel Haberler

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