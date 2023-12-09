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Haftanın Spor Haberleri

9 Aralık 2023 10:24 Son Güncelleme: 10:26 Abone Ol

Fatih Karagümrük, Samsunspor - Kasımpaşa ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçları oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor. Ayrıca voleybol ve basketbol maçları da yapılacak.