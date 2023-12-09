Haftanın Spor Haberleri
Fatih Karagümrük, Samsunspor - Kasımpaşa ve Beşiktaş - Fenerbahçe maçları oynanacak. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Trabzonspor Gaziantep FK maçına hazırlanıyor. Ayrıca voleybol ve basketbol maçları da yapılacak.
Fatih Karagümrük (Corendon Airlines Park Antalya)
16.00 Samsunspor - Kasımpaşa (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş - Fenerbahçe (Tüpraş)
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasındaki Copenhagen mücadelesi hazırlıklarına başlayacak.
TRABZONSPOR
Bordo-mavililerde Gaziantep FK maçının hazırlıkları tamamlanacak.
1. LİG
13.30 Bodrum FK - Tuzlaspor (Bodrum İlçe)
13.30 Bandırmaspor - Kocaelispor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Ümraniyespor - Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor - Giresunspor (Yeni Sakarya Atatürk)
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
AVRUPA'DAN FUTBOL
21.00 Silkeborg IF - Kopenhag ( Galatasaray'ın rakibi)
VOLEYBOL
Efeler Ligi
14.00 Bigadiç Bld. - Ziraat Bankkart
Sultanlar Ligi
14.00 Sarıyer Bld. - Kuzeyboru
14.30 Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Opet
15.00 Nilüfer Bld. - Karayolları
17.00 Galatasaray Daikin - Çukurova Bld.
18.00 Muratpaşa Bld. Sigorta Shop - Beşiktaş Ayos
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
15.30 Beşiktaş Emlakjet - Bahçeşehir Koleji
18.00 Pınar Karşıyaka - Galatasaray Ekmas
20.30 ONVO Büyükçekmece Basketbol - Tofaş
Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Emlak Konut - ÇBK Mersin
16.00 Melikgazi Kayseri B. - Hatay BŞB.