Haftanın Maçları ve Spor Haberleri
Spor Haberleri
Gaziantep FK, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçıyla başlayacak olan haftanın maçları ve diğer spor haberleri.
Gaziantep FK
16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor
19.00 Hatayspor - Galatasaray
BEŞİKTAŞ
12.00 Teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay için imza töreni düzenlenecek.
17.00 Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
FENERBAHÇE
14.30 Sarı-lacivertliler Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.00 Takım Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek.
18.00 Kafilenin kente gelişi.
1'İNCİ LİG
13.30 Ankara Keçiörengücü - Bodrum FK
13.30 Tuzlaspor - Giresunspor
16.00 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor
19.00 Altay - Eyüpspor
- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.
BASKETBOL
Basketbol Süper Ligi
13.00 Türk Telekom - Samsunspor
15.30 Darüşşafaka Lassa - Galatasaray Ekmas
18.00 Anadolu Efes - TOFAŞ
20.30 Fenerbahçe - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket
VOLEYBOL
Sultanlar Ligi
14.00 Çukurova bld. - VakıfBank
14.00 Fenerbahçe Opet - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop
18.00 Kuzeyboru - Karayolları
18.00 Türk Hava Yolları - Nilüfer Bld.
18.30 Eczacıbaşı Dynavit - Beşiktaş Ayos
GOLF
"Erdoğan Demirören Golf Cup 2023" anma golf turnuvası yetişkin oyuncuların karşılaşmaları ile devam edecek.