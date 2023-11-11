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Haftanın Maçları ve Spor Haberleri

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Spor Haberleri

Gaziantep FK, Fatih Karagümrük - Sivasspor maçıyla başlayacak olan haftanın maçları ve diğer spor haberleri.

Gaziantep FK

16.00 Fatih Karagümrük - Sivasspor

19.00 Hatayspor - Galatasaray

BEŞİKTAŞ

12.00 Teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay için imza töreni düzenlenecek.

17.00 Siyah-beyazlılar, Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

FENERBAHÇE

14.30 Sarı-lacivertliler Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Takım Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Adana'ya hareket edecek.

18.00 Kafilenin kente gelişi.

1'İNCİ LİG

13.30 Ankara Keçiörengücü - Bodrum FK

13.30 Tuzlaspor - Giresunspor

16.00 Şanlıurfaspor - Ümraniyespor

19.00 Altay - Eyüpspor

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Basketbol Süper Ligi

13.00 Türk Telekom - Samsunspor

15.30 Darüşşafaka Lassa - Galatasaray Ekmas

18.00 Anadolu Efes - TOFAŞ

20.30 Fenerbahçe - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket

VOLEYBOL

Sultanlar Ligi

14.00 Çukurova bld. - VakıfBank

14.00 Fenerbahçe Opet - Muratpaşa Bld. Sigorta Shop

18.00 Kuzeyboru - Karayolları

18.00 Türk Hava Yolları - Nilüfer Bld.

18.30 Eczacıbaşı Dynavit - Beşiktaş Ayos

GOLF

"Erdoğan Demirören Golf Cup 2023" anma golf turnuvası yetişkin oyuncuların karşılaşmaları ile devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Gaziantep FK Fenerbahçe Sivasspor Futbol Spor Haberler

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