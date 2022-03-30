Hafta sonu oynanacak maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli takımın esi oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre, "Yakın zamanda vefat eden TFF eski başkanlarından Yılmaz Tokatlı ile A Milli Takımımızın eski oyuncuları Naci Erdem, Fevzi Zemzem, Türker Gülsoy ve Özcan Köksoy anısına, 1- 4 Nisan tarihleri arasında oynanacak tüm profesyonel müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Ayrıca dileyen kulüpler müsabakalarda siyah kol bandı takabilecek" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor