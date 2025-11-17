Haberler

Hafsa Zehra Çınar, En İyi 8 Master Turnuvası'na Davet Edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu 11 yaşındaki Hafsa Zehra Çınar, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen önemli bir turnuvaya davet edildi. Genç sporcu, yıl boyunca gösterdiği performansla Türkiye'nin en iyi sekiz sporcusu arasına girdi.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Hafsa Zehra Çınar, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bursa'da düzenlenen 'En İyi 8 Master Turnuvası'na davet edildi.

Türkiye'nin en başarılı sekiz sporcusunun yer aldığı organizasyon, yıl içinde gösterilen performansa göre seçilen isimlerle gerçekleştirilirken, genç sporcu Çınar'ın turnuvaya davet edilmesi büyük bir gurur kaynağı oldu.

Henüz 11 yaşında olmasına rağmen 2025 yılı boyunca önemli başarılara imza atan Hafsa Zehra Çınar'ın turnuvada yeni başarılara imza atması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Kabine bugün toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları olacak

Kabine toplanıyor! Masada 85 milyonu kahreden olayın ilk bulguları var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
Öğrenci yurdunda çalışan sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı

Sarhoş bekçi ayağı pirinç kazanı içinde uyurken yakalandı
İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar geriledi

İşçilerin grevi meyveyi dalında bıraktı! Kilosu 3 liraya kadar düştü
Fenerbahçe'nin istediği yıldız milli takımda kahraman oldu

Fenerbahçe'nin istediği yıldızın içinden adeta Messi çıktı
Icardi'nin Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir

Galatasaray'dan son istediği şey bardağı taşırdı! Yollar ayrılabilir
4 katlı metruk binada yangın çıktı; 1 erkek cesedi bulundu

Metruk binada yangın çıktı; ekipler yanmış cesetle karşılaştı
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Sosyal medyada silahla meydan okudular, ekipler evlerinden aldı

Meydan okumanın sonu kötü bitti
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Eski HDP'li vekil Yeniden Refah Partisi'ne katıldı

Eski HDP'li vekil Erbakan'ın partisine katıldı
Yüksek emekli aylığı için bu tarihe dikkat! SGK uzmanı uyardı

Yüksek maaş için bu tarihe dikkat! Cebe 78 bin lira daha fazla girecek
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

Terör örgütü PKK, "Kale" olarak gördüğü noktadan çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.