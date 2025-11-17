Hafsa Zehra Çınar, En İyi 8 Master Turnuvası'na Davet Edildi

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Hafsa Zehra Çınar, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından Bursa'da düzenlenen 'En İyi 8 Master Turnuvası'na davet edildi.

Türkiye'nin en başarılı sekiz sporcusunun yer aldığı organizasyon, yıl içinde gösterilen performansa göre seçilen isimlerle gerçekleştirilirken, genç sporcu Çınar'ın turnuvaya davet edilmesi büyük bir gurur kaynağı oldu.

Henüz 11 yaşında olmasına rağmen 2025 yılı boyunca önemli başarılara imza atan Hafsa Zehra Çınar'ın turnuvada yeni başarılara imza atması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR