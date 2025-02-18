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Hafızlık Öğrencisi Genç Futbolcu, Gol Sevincini Mesajıyla Kutladı

Hafızlık Öğrencisi Genç Futbolcu, Gol Sevincini Mesajıyla Kutladı
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Zonguldak'ta amatör futbolcu ve hafızlık öğrencisi Tarık Selman Erik, U-15 Ligi'nde attığı 2 golle dikkat çekti. Gol sonrası formasının altındaki 'Bu hafızı kimse durduramaz' yazılı tişörtüyle sevinç gösterisi yaptı.

Zonguldak'ta amatör futbolcu ve aynı zamanda hafızlık öğrencisi olan Tarık Selman Erik (15), attığı 2 gol sonrasında sevincini formasının altındaki 'Bu hafızı kimse durduramaz' yazısının bulunduğu tişörtü açarak kutladı.

U-15 Ligi'nde Zonguldakspor FK ile Devrek Eğitim Gücü Spor karşı karşıya geldi. Zonguldakspor forması giyen 15 yaşındaki hafızlık öğrencisi Tarık Selman Erik, kaydettiği 2 golle maç damga vurdu. Erik, gol sonrasında tribünlere giderek, formasının altına giydiği 'Bu hafızı kimse durduramaz' yazısının bulunduğu tişörtü açtı. Tribünler ise genç oyuncuyu alkış tufanını tuttu.

Karşılaşma Zonguldakspor FK'nın 5-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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