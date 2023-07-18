Hafif Engelli Sezen Kaya Türkiye Karate Şampiyonası'nda İkinci Kez Şampiyon Oldu

İZMİR'de yaşayan hafif mental engelli 21 yaşındaki Sezen Kaya, Türkiye Karate Şampiyonası'nda para karatede ikinci kez şampiyon oldu. Daha önce gülle atmada şampiyonluklar kazanan Kaya, karatede de başarılarını artırmayı hedefliyor.

İzmir'de esnaflık yapan Meryem ve Arkın Kaya çiftinin tek kızları hafif mental engelli Sezen Kaya, Bursa'da 12-16 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda para karatede şampiyon oldu. Daha önce gülle atma branşında Ege'de 2 kez bölge şampiyonluğu elde eden Sezen Kaya, para karatede ikinci kez şampiyonluk kazandı. Kendisini çok mutlu hissettiğini söyleyen Sezen Kaya, Karateyi çok seviyorum. Bu yarışmaya iyi hazırlandım. Haftada 5 gün antrenman yapıyorum. Antrenmanlara istekli geliyorum. Bu bana hiç zor gelmiyor. Öğrenirken zorlanmadım. Sadece Japonca olduğu için bazen söylerken zorlanıyorum dedi.

'SEZEN İLE SINIRLARI KALDIRDIK'

Sezen ile yaklaşık 3 yıldır çalıştıklarını anlatan antrenörü Melodi Karamartinler de onun sporcu ahlakına sahip olduğunu ve disiplinli çalıştığını söyledi. Sezen'in kendisinden beklenmeyen bir performans gösterdiğini dile getiren Karamartinler, Sezen ilk geldiğinde bu branşla ilgili hiç bilgisi yoktu. Ama gülle atma ve atletizmle uğraştığı için sporcu ahlakı vardı. Ailesi de bu konuda onu çok desteklemiş. Özel bir çocuk olduğu için başlangıçta biraz tedirginlik yaşasak da onu tanıyınca şaşırdık. Zorluk yaşamadık. Birbirimizi sevdik. Hep burada olmak istedi. İlk başta başarı beklemiyorduk. Burada sosyalleşmesini hedeflemiştik. Ayaklarını biraz daha fazla açmayı, daha iyi yumruk atmayı öğrendi. Sınırları kaldırdık. Daha büyük hedefler için ilerliyoruz diye konuştu.

Özel bireylerin spor sayesinde gelişimlerini desteklediğini kaydeden Karamartinler, Sezen'in siyah kemere sahip olduğunu belirterek şöyle devam etti

Özel bireyler spor ile kas gruplarını çalıştırmayı öğreniyorlar. Sezen yetenekli biri. Her öğrenciye hangi eğitimi veriyorsak onunla da aynı şekilde devam ettiriyorum. Zorlandığı olmadı. 30 kişilik bir sınıfta antrenörlük dahi yapabiliyor. Her kemerin farklı bir görevi var. Bu tarz bir spor onun gelişimine önemli bir katkı sağlıyor.

BELEDİYELERDEN PARA KARATEYE DESTEK İSTEDİ

Baba Arkın Kaya ise Karate Federasyonu'nun düzenledigi Türkiye Karate Şampiyonası'na ikinci kez katılıp kendilerini gururlandıran kızı Sezen Kaya'ya teşekkür ederek diğer engelli sporculara da başarılarının devamını diledi. Turnuvayla ilgili İzmir'deki yöneticilerle önerilerini paylaşan Kaya, Bu turnuvada kafama takılan tek soru şu oldu; diğer bir çok sporcumuzun Bursa'ya belediyelerini temsilen geldiklerini gördüm. Bizim niye İzmir Büyükşehir Belediyesi veya Bornova Belediyesi olarak bir karate takımımız yok Yerel yöneticilerden ricam, lütfen engelli bireylerimizi parakarate ile tanıştıralım. Bir kulüp kuralım. Bunun reklamını da iki kez Türkiye şampiyonu olmuş kızım Sezen Kaya ve hocaları ile biz yapmaya hazırız diye konuştu.