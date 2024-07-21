Hacılar Erciyesspor, Yusuf Karaboğa ile yollarını ayırdı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyesspor'da yeni sezon öncesi Yusuf Karaboğa ile yollarını ayırdı.

Geride kalan sezon Bölgesel Amatör Lig (BAL) mücadele eden ve statü gereği bir alt lige düşen Hacılar Erciyesspor'da ayrılık yaşandı. Takımın başarılı oyuncularından Yusuf Karaboğa'nın takımdan ayrıldığı açıklandı. Son 7 sezondur sarı-lacivertli forma giyen ve birçok başarıya imza atan Yusuf Karaboğa, Hacılar Erciyesspor'a veda etti. Geride kalan sezon 20 maçta forma giyen 1999 doğumlu oyuncusu Yusuf Karaboğa 3 gol kaydetti. Karaboğa'nın yeni takımı birkaç gün içerisinde belli olması bekleniyor.

Yusuf Karaboğa yaptığı paylaşımda; "7 sezondur formasını giydiğim şampiyonluk yaşadığım Hacılar Erciyesspor'dan bugün itibari ile ayrılmış bulunmaktayım. Bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Herkese sonsuz teşekkürler" dedi. - KAYSERİ