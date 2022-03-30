Hacılar Erciyesspor yönetiminden başkan özdoğan'a ziyaret

HACILAR, KAYSERİ (İHA) - Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselen Hacılar Erciyes spor'un yönetimi Başkan Özdoğan'ı ziyaret ederek 38 numaralı forma hediye etti. Hacılar Belediye Başkanı Av. Bilal Özdoğan yöneticileri tebrik ederek "Amatör camiaya ayrı bir renk ve heyecan katmış olduk" dedi.

Hacılar Erciyes spor Kulüp Yöneticilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren, birlik ve beraberlik vurgusu yapan Özdoğan şöyle konuştu:

"Hacılar Erciyessporumuz BAL liginde. Teknik anlamda da Hacılarımız ballandı. Gerçekten farklı bir heyecan yaşıyoruz. Sezona başlarken oluşturduğumuz yeni ekip, yeni kadro, yeni stadımız taraftarımızın maçlarda her zaman iç saha dış saha fark etmeksizin destek olması, yönetimimizin üstün gayretleri belediye olarak yasal çerçevede üzerimize düşen yaptığımız sorumluluklar, maddi manevi ekipler birleşince nelerin başarılabileceği bir kez daha gösterildi. Bu noktada öncelikle takımımızı, hocamızı ve yönetimimizi tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçte profesyonel çizgimizden ödün vermeden tecrübelerimizle ilçemize yakışır amatör camiaya yakışır güzellikleri spor camiasına sunmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum."

Açıklamaların ardından kulüp yöneticileri Başkan Özdoğan'a isminin yazılı olduğu 38 numaralı formayı hediye ederek hatıra fotoğrafı çektirdiler. - KAYSERİ