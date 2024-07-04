Hacılar Erciyesspor, yeni teknik direktörünü açıkladı

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Hacılar Erciyes spor, Teknik Direktör Mehmet Susamış ile anlaştı.

2024-2025 sezonunda Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele verecek olan Hacılar Erciyes spor'un yeni Teknik Direktörü belli oldu. Hacılar Erciyes spor yönetimi dün yapılan imza töreni ile Teknik Direktör Mehmet Susamış ile resmi sözleşmeye imza attı. Uzun yıllardır Kayseri'de antrenör olarak görev yapan tecrübeli Teknik Direktör Mehmet Susamış, geride kalan sezon Yahyalı spor'da şampiyonluk yaşadı.

Hacılar Erciyes spor Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda Teknik Direktör Mehmet Susamış ile anlaşmış bulunmaktayız. Anlaşmanın her iki taraf için hayırlı olmasını diliyoruz. Hacılar Erciyes spor olarak yeni sezondan umutluyuz. Hacılarımızı bir futbol ve spor merkezi yapma çalışmalarımıza ara vermeden gayretle devam ediyoruz. Hacılarımızın ve Kayseri'mizin gençlerine ve çocuklarına güzel tesislerimizde deneyimli ekibimizle en güzel şekilde spor hizmeti eğitimi sunmaya gayret etmek amacı ile çıkmış olduğumuz bu yolda, elimizden gelen ne varsa yapacağız. Amacımız hem spor faaliyetlerinde başarılar elde etmek hem de gençlerimize sahip çıkmak olacaktır" denildi. - KAYSERİ