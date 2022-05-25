Hacılar Erciyesspor, Tanju Alan ile devam edecek - Haberler

Bölgesel Amatör Lig takımlarından Hacılar Erciyesspor, antrenör Tanju Alan ile çalışmaya devam edecek.

Kayseri Süper Amatör Küme şampiyonu olarak Bölgesel Amatör Lig'e yükselen Hacılar Erciyesspor, yeni sezonda antrenör Tanju Alan ile çalışacak. Geçen sezon Tanju Alan yönetiminde şampiyonluğa ulaşan sarı lacivertli takımda antrenör değişikliği düşünülmüyor.

Hacılar Erciyesspor Başkanı Bilal Özdoğan, 2022-2023 sezonunda mütevazi bir kadro ile Bölgesel Amatör Lig'de mücadele edeceklerini buna rağmen başarı için ter döküleceğini ifade ederek, bu uğurda antrenör Tanju Alan ile çalışacaklarını söyledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor