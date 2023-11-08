Hacılar Erciyesspor, Murat 2020 Gençspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, Murat 2020 Gençspor maçını kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ligin 3. haftasında Develigücü SK karşısında mağlup olan Hacılar Erciyesspor, ligin 4. haftasında Bingöl ekibi Murat 2020 Gençspor maçını 2-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Abdulkadir Söyler ve Ahmet Zekeriya Kartal'ın golleri ile galip gelen Hacılar Erciyesspor'da yüzler gülüyor.

Hacılar Erciyesspor Futbol Şube Sorumlusu Halit Aysu, iyi bir oyun sergilediklerini ve bu başarılı oyunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Halit Aysu, "Bir önceki hafta konsantrasyon eksikliğinin faturasını yenilgi ile ödedik. Bu hafta işi daha sıkı tuttuk ve iyi bir oyun ile 3 puanı aldık. Hedefimiz bu futbolumuzun üzerine koyarak, daha iyi futbol oynayarak galibiyetlere devam etmek. Bunu da gerçekleştirecek gücümüz ve inancımız var" dedi. - KAYSERİ