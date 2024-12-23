Üye Girişi
Haberler
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürpriz
Son cumhurbaşkanlığı seçimi anketinde büyük sürprizler var
Esad rejimi askerleri tek tek teslim oluyor
Esad'ın devrilmesi sonrası Suriye'de tarihi görüntü
AK Parti'de herkes Abdullah Özdemir'i konuşuyor! Bir istifa ile hayatı değişti
Bir istifa ile hayatı değişti
Memurlara yeni hak geliyor
Memurlara yeni hak geliyor

Hacılar Erciyesspor, Kayserigücü'nü 10-1 Mağlup Etti

Hacılar Erciyesspor, Kayserigücü'nü 10-1 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Hacılar Erciyesspor, Kayserigücü'nü 10-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 19 puana ulaştı. Maçta Alper Durdu 4 gol atarak dikkat çekti.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Hacılar Erciyesspor, rakibi Kayserigücü'nü 10-1 yendi.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu maçında Kayserigücü ile Hacılar Erciyesspor ikinci yarının ilk maçında karşılaştı. Argıncık stadında oynanan ve Merve Nur Topaktaş, Alihan Çirkin, Buse Özgül hakem üçlüsünün görev aldığı maçta sarı lacivertli ekip 3 puanı 10 golle aldı. Hacılar Erciyesspor'a galibiyeti getiren golleri Alper Durdu (4), Nurettin Murat (3), Batuhan Bolat (2) ve Ali Buğra kaydetti. Kayserigücü'nün tek golü ise Furkan Demir'den geldi.

Bu sonuçla A Grubunda 19 puana ulaşan Hacılar Erciyesspor ikinci sıradaki yerini korudu. Kayserigücü ise 3 puanda kaldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Siparişlerde keyfi iptali engelleyene yeni ceza
img

Ayrılık sorusuna flaş yanıt
img

Ev sahipleri için geri sayım başladı! Yeni yılda zorunlu olacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Cansız manken' Vahe Kılıçarslan, 1 çocuk annesi kadının hayatını kararttı
'Cansız manken' talihsiz kadının hayatını kararttı
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Suriye'nin yeni Savunma Bakanı Kasra'dan terör örgütü YPG'ye ültimatom
Yeni Savunma Bakanı Kasra'dan tarihi ültimatom
FETÖ finansörü 'Kervancı Ali'nin tüm mal varlığı hazineye devredildi
"Kervancı Ali"nin tüm malvarlığı hazineye devredildi
Esad ülkeden kaçmak için saraydaki herkesi kandırmış
Saraya kamera hatta ışık kurdurup buhar olmuş
Samet Akaydın, güzel oyuncuyla aşkını duyurdu
Taraftarın tepkisi umurunda değil! Güzel oyuncuyla aşk yaşıyor

Son Dakika Haberleri

2025 Dini Günler Takvimi: Ramazan ayı ne zaman? Kurban bayramı tarihi hangi gün? Kandil günleri! ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2025 Ocak asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Benfica - Estoril maçı ne zaman? Benfica Estoril maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu oynayacak mı? Tiktok Türkiye'de kapatılacak mı? Cumhurbaşkanlığı forsu ve armasında, Türkiye'yi temsil eden güneşin etrafındaki 16 yıldızın temsil ettiği 16 Türk devleti arasında hangisi yoktur? SÜPER LOTO SORGULAMA | 22 ARALIK Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! Süper Loto sonuçlarına nasıl bakılır? SON DAKİKA! DEPREM Mİ OLDU? 23 Aralık deprem ne zaman, nerede oldu? AFD, Kandilli Rasathanesi son deprem raporları... Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 23 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! KABİNE TOPLANTISI | Kabine Toplantısı'nda ne konuşulacak? Kabine Toplantısı konu başlıkları neler? Kabine Toplantısı ne zaman? Kabine Toplantısı bugün saat kaçta? ASGARİ ÜCRET 4. TOPLANTI | Asgari ücret 4. toplantı ne zaman? Asgari ücret ne zaman belli olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.