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Hacılar Erciyesspor İlk Yarıyı 4. Sırada Tamamladı

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Hacılar Erciyesspor, Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele ettiği ilk yarıyı 24 puanla 4. sırada tamamladı. 12 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan takım, rakip filelere 24 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, ilk yarıyı 24 puanla 4. sırada tamamladı.

2023-2024 futbol sezonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, 12 hafta süren ilk yarıda 24 puanla 4. sırada tamamladı. 12 maçta 7 galibiyet,3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak ligin ilk yarısını tamamlayan Hacılar Erciyesspor, rakip filelere 24 gol atarken kalesinde ise 8 gol gördü.

Hacılar Erciyesspor'un ligin ilk yarıda oynadığı maçlar ve neticeleri ise şu şekilde:

1. hafta Kangal Termikspor 0-0 Hacılar Erciyesspor

2. hafta Hacılar Erciyesspor 3-0 Hekimhan Belediyespor

3. hafta Develigücü SK 2-0 Hacılar Erciyesspor

4. hafta Hacılar Erciyesspor 2-0 Murat 2020 Gençspor

5. hafta Ovacık Bld. Munzurspor 0-3 Hacılar Erciyesspor

6. hafta Hacılar Erciyesspor 0-0 Aksaray Gençlikspor

7. hafta Erzincan Ulalarspor 0-4 Hacılar Erciyesspor

8. hafta Hacılar Erciyesspor 1-0 Malatyaspor

9. hafta (BAY)

10. hafta 12 Bingölspor 2-2 Hacılar Erciyesspor

11. hafta Hacılar Erciyesspor 1-2 Yozgat Bld. Bozokspor

12. hafta Dersimspor 0-2 Hacılar Erciyesspor

13. hafta Hacılar Erciyesspor 6-2 Rüştempaşaspor - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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