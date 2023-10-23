Hacılar Erciyesspor, Hekimhan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
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Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 2. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, sahasında Hekimhan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup 2. hafta maçında Hacılar Erciyesspor, sahasında Hekimhan Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Hacılar Fevzi Mercan Stadı
Hakemler: Orhan Güngör, Eyüp Özer, Dursun Zeyrek
Hacılar Erciyesspor: Batuhan Kaya, Abdulkadir Söyler, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk, Yusuf Karaboğa, Yasin Turgutalp (Eray Tokat Dk. 85), İlkay Kartal, (Selim Başev Dk. 82), Tolgahan Alan, (Ahmet Zekeriya Kartal Dk. 82), Bora Barlas, Hakan Albayrak,(Osman Şentürk Dk. 73), Selahattin Enes Kılıç, (Batuhan Hidayetoğlu Dk. 73)
Hekimhan Belediyespor: Oğuzhan Satır, Mustafa Çelik, Samet Arslan, (Nihat Taşkın Dk. 78), Yusuf Kenan, Melik Sıddık, Kürşat Akçadağ, Şirin Er, Furkan Yıldırım, Tayyip Eren, (Samet Gürbüz Dk. 46), İkbal İpek, Bilal Barman
Goller: Bora Barlas (Dk. 17), Selahattin Enes Kılıç (Dk. 37), Yunus Öztürk (Dk. 83) (Hacılar Erciyesspor)
Sarı Kartlar: Oğuzhan Satır, Bilal Barman, Samet Gürbüz (Hekimhan Belediyespor) - KAYSERİ