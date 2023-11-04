Hacılar Erciyesspor, Bingöl Gençspor ile karşılaşacak

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, sahasında Bingöl Gençspor ile karşılaşacak. Sarı lacivertliler, galibiyet için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 11. Grup'ta mücadele veren Hacılar Erciyesspor, yarın sahasında Bingöl Gençspor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta mücadele eden Hacılar Erciyesspor, 4. hafta maçına sahasında çıkacak. Bingöl ekibi Gençspor'u konuk edecek sarı lacivertliler, sahasında bir kez daha kazanmak istiyor. Geçen hafta kaybettiği Kayseri derbisi üzerine sünger çekmek isteyen Hacılar Erciyesspor, hazırlıklarını galibiyet üzerine yaptı.

Hacılar Fevzi Mercan stadındaki maç Saat 13.00'te başlayacak. Müsabakayı Asen Albayrak, Murat Aydın ve Okan Delier hakem üçlüsü yönetecek. - KAYSERİ