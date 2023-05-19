Bodrum'da düzenlenen Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nda milli sporculardan Berfu Cengiz teklerde yarı finale, Ayla Aksu ise çiftlerde finale yükseldi.

Bodrum'da düzenlenen Hacı Esmer Avcı Tenis Kupası'nda milli sporculardan Berfu Cengiz teklerde yarı finale, Ayla Aksu ise çiftlerde finale yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Tenis Federasyonunun toplamda 60 bin dolar ödüllü turnuvası Vogue Hotel Supreme Bodrum kortlarında gerçekleştiriliyor.

Teklerde çeyrek finalde Rus raket Maria Timofeeva ile karşılaşan Berfu Cengiz, rakibini 1-6, 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-1 yenerek adını yarı finale yazdırdı.

Berfu yarı finalde yarın turnuvanın 3 numaralı seribaşı Arjantinli tenisçi Maria Lourdes Carle ile karşılaşacak.

Çiftlerde ise Ayla Aksu, Büyük Britanyalı partneri Harriet Dart'la, rakiplerinin sakatlık nedeniyle maça çıkmamasıyla finale yükseldi. Ayla-Dart ikilisi yarın finalde Oana Gavrila-Isabelle Haverlag çiftiyle mücadele edecek.