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Hacı Arap Yaman Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

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Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman, bronz madalya elde etti. Yarı finalde Fransa'dan Michael Hammen'e kaybeden Yaman, turnuvada Türkiye'yi temsil eden sporculardan biri.

Artistik Bilardo Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu Hacı Arap Yaman, bronz madalya elde etti.

Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'daki Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde 9 ülkeden 24 sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonda Hacı Arap Yaman, yarı finalde Fransa'dan Michael Hammen ile karşılaştı.

Yaman, rakibine 174-120 kaybederek bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada Türkiye'yi Hacı Arap Yaman, Barış Çin, Emrah Taç, Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer temsil ediyor.

Bugün sona erecek ferdi müsabakaların ardından turnuva, yarın takım karşılaşmalarıyla devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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