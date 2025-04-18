Hababam Sınıfı'nın Efsaneleri 50. Yılda Fenerbahçe İçin Bir Araya Geldi
Hababam Sınıfı'nın unutulmaz oyuncuları, 50. yıl kutlamaları kapsamında Fenerbahçe'ye olan bağlılıklarını vurguladı. Ercan Gezmiş, Ahmet Arıman, Teoman Ayık ve Bülent İğdiroğlu, Fenerbahçe'nin kültürel önemini konuştular.
Hababam Sınıfı'nın efsaneleri 50'nci yılda buluştu: Fenerbahçe demek Hababam demek
-Ercan Gezmiş: Hayatımda iki önemli olay var; biri Hababam, diğeri Fenerbahçe
-Ahmet Arıman: Fenerbahçe başka takımlara güvenerek şampiyonluk beklemez
-Teoman Ayık: Golde Hayta'nın ayakları yerden kesilmişti
-Bülent İğdiroğlu: Fenerbahçelilik bir duruş, bir kültürdür
SÜPER LİG
20.00 Hatayspor - Konyaspor (Mersin)
20.00 Galatasaray - Bodrum FK (RAMS Park)
BEŞİKTAŞ
11.45 Siyah-beyazlılarda Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.
16.00 Takım özel uçakla İzmir'e hareket edecek.
17.00 Kafilenin kente varışı. (BÜRO)
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertlilerde Kayserispor maçının çalışmaları sürecek.
1. LİG
20.00 Manisa FK - MKE Ankaragücü
BASKETBOL
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisi
19.00 Fenerbahçe Opet - ÇBK Mersin (1-0)
- Basketbol Süper Ligi
18.00 Anadolu Efes - Y. Merkezefendi
20.30 Fenerbahçe Beko - Bahçeşehir
SPOR BAKANLIĞI
11.00 Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Zeytinburnu Spor Merkezi'nin açılış törenine katılacak.