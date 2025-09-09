H2K Racing Team, İtalya'da Tarihi Zafer Kazandı!

İZMİR'de kurulan motor yarışları takımı H2K Racing Team, İtalya'daki Coppa Italia Turismo Serisi'nin 5'inci ayağında büyük bir başarıya imza attı. Motorsporlarının en prestijli pistlerinden biri olan Mugello Pisti'nde 6-7 Eylül'de gerçekleştirilen organizasyonda ülkemizi temsil eden H2K Racing Team pilotu Koray Kamiloğlu, gösterdiği üstün performansla damalı bayrağı ilk sırada geçerek tarihi bir zafer kazandı. İtalya'daki dev organizasyonda elde ettiği bu zaferle Türk bayrağını dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı söyleten Koray Kamiloğlu, Coppa Italia Turismo Serisi'nde pilotlar sıralamasındaki şampiyonluk iddiasını güçlendirdi. Coppa Italia Turismo Serisi'nin final ayağı ise 26 Ekim'de Misano Pisti'nde koşulacak. H2K Racing Team, bu tarihi mücadelede şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor