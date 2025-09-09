Haberler

H2K Racing Team, İtalya'da Tarihi Zafer Kazandı!

Güncelleme:
İzmir merkezli H2K Racing Team, Coppa Italia Turismo Serisi'nin 5. ayağında Koray Kamiloğlu'nun birinciliğiyle büyük bir başarı elde etti. Türk bayrağını gururla dalgalandıran ekip, şampiyonluk hedefiyle Misano Pisti'nde mücadele edecek.

İZMİR'de kurulan motor yarışları takımı H2K Racing Team, İtalya'daki Coppa Italia Turismo Serisi'nin 5'inci ayağında büyük bir başarıya imza attı. Motorsporlarının en prestijli pistlerinden biri olan Mugello Pisti'nde 6-7 Eylül'de gerçekleştirilen organizasyonda ülkemizi temsil eden H2K Racing Team pilotu Koray Kamiloğlu, gösterdiği üstün performansla damalı bayrağı ilk sırada geçerek tarihi bir zafer kazandı. İtalya'daki dev organizasyonda elde ettiği bu zaferle Türk bayrağını dalgalandıran ve İstiklal Marşı'mızı söyleten Koray Kamiloğlu, Coppa Italia Turismo Serisi'nde pilotlar sıralamasındaki şampiyonluk iddiasını güçlendirdi. Coppa Italia Turismo Serisi'nin final ayağı ise 26 Ekim'de Misano Pisti'nde koşulacak. H2K Racing Team, bu tarihi mücadelede şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
