GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama

GZT Giresunspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.

GZT Giresunspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.

Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.

Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title