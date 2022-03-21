GZT Giresunsporlu Doukara'dan tepki çeken kutlama
İhlas Haber Ajansı - Spor
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GZT Giresunspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.
GZT Giresunspor'un deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 yenildiği maçtan sonra Giresunsporlu futbolcu Souleymane Doukara'nın, kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirmesi tepkiye yol açtı.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında GZT Giresunspor, deplasmanda Antalyaspor'a 4-1 mağlup oldu. Giresunspor forması giyen Doukara, karşılaşma bittikten sonra eski takımı Antalyaspor'un tribünlerine çıkıp kırmızı-beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi, sevinç gösterilerinde bulundu.
Sosyal medyaya düşen görüntüler Giresunspor taraftarlarının tepkisini çekti.
Giresunspor yönetiminin yaşanan olay ile ilgili nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor. - GİRESUN
İhlas Haber Ajansı / Spor