GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi - Haberler

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GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi

AA - Atakan Çıtlak - Spor
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GZT Giresunspor, Souleymane Doukara'nın savunmasını istedi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın savunmasının istendiği bildirildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da, Souleymane Doukara'nın savunmasının istendiği bildirildi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Fraport TAV Antalyaspor maçı sonrasında, Antalyaspor taraftarlarıyla galibiyet sevinci yaşayan Souleymane Doukara'dan, yönetim kurulunun savunmasını istendiği belirtildi.

Açıklamada, savunmanın ardından yönetim kurulunun alacak olduğu kararın kamuoyu ile tekrar paylaşılacağı kaydedildi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Giresunspor, Spor, Haberler

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