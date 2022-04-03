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GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü

AA - Atakan Çıtlak - Spor
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GZT Giresunspor, Demir Grup Sivasspor beraberliğine üzüldü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'un kulüp yönetim kurulu üyesi Sinan Akgün, Demir Grup Sivasspor karşısında galibiyeti kaçırmanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Akgün, AA muhabirine, dün sahalarında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Maçın ilk yarısını 2-0 yenik kapattıklarını ancak ikinci yarıda oyuncularının üstün bir performans ortaya koyduğunu belirten Akgün, "İki gol bulduk ve maçta beraberliği de yakaladık. Galibiyet elde edecek pozisyonlar da bulduk. Ancak şanssızlıklar nedeniyle bunları değerlendiremedik. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. Bunu başaramadığımız için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Sezonun tamamlanmasına 7 hafta kaldığını dile getiren Akgün, en iyi sonuçları alarak ligde kalmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

AA / Atakan Çıtlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Sinan Akgün, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Haberler

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