GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde - Haberler

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GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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GZT Giresunspor 4'te 4 peşinde

GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Gaziantep Futbol Kulübü maçını kazanarak 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını şimdi hedeflerinin 4'te 4 yapmak olduğunu söyledi.

GAZİANTEP (İHA) - GZT Giresunspor Kulüp Basın Sözcüsü Halil İbrahim Önal, Gaziantep Futbol Kulübü maçını kazanarak 3'te 3 yaptıkları için mutlu olduklarını şimdi hedeflerinin 4'te 4 yapmak olduğunu söyledi.

Önal, yaptığı açıklamada "Göztepe ve Çaykur Rizespor galibiyetlerinin ardından Gaziantep maçını da kazanmak bizim için çok önemliydi. Takım olarak iyi bir mücadele ortaya koyarak rakibimizi yenmeyi başardık. Son 3 maçta 9 puan toplayarak iyi bir çıkış yakaladık. Bu çıkışımızı bu hafta deplasmanda oynayacağımız Antalyaspor maçında da sürdürmek istiyoruz. Takımımızda moral ve motivasyon üst seviyede. İyi gidişatımızı Antalya'da da sürdürmek amacındayız" diye konuştu. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Önal, Giresunspor, Gaziantep, Futbol, Spor, Haberler

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