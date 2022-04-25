Gymnasıade Oyunları'na Bilecik'ten iki sporcu katılacak

BİLECİK (İHA) - Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen Gymnasiade Oyunları'nda Bilecik'i 2 sporcunun temsil edeceğini söyledi.

Bu yıl 14-22 Mayıs tarihlerinde Fransa'nın Normandiya kentinde düzenlenecek olan ISF tarafından organize edilen Gymnasiade Oyunları'nda Bilecik'i 2 sporcu temsil edecek. 9 gün sürecek oyunlarda Orçun Ünalan atletizm branşında 100 metre ve 200 metrede ter dökecek, Başak Duman ise güreş branşında 53 kilogramda mindere çıkarak madalya mücadelesi verecek. İki sporcuya Fransa'nın Normandiya kentinde düzenlenecek olan yarışmada başarılar dileyen İl Müdürü Özdemir, "Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan GSB Spor Okulları Milli Takıma oyuncu göndermeye devam ediyor. Küçük yaşlarda keşfedilerek GSB Spor Okullarına kazandırılan Bilecikli sporcular Milli Takım formasıyla mücadele edecek. Atletizm branşında rekortmen sporcu Orçun Ünalan ve güreş branşında Başak Duman Fransa'nın Normandiya kentinde düzenlenecek oyunlara katılacak" dedi.

"Gymnasiade Oyunları'na sporcu göndererek Bilecik için bir ilki gerçekleştirdi"

Gymnasiade Oyunları'na sporcu göndererek Bilecik için bir ilki gerçekleştirdiğini anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, "Gerçekleştirilen alt yapı odaklı çalışmalar sonucunda Milli Takıma çeşitli branşlarda oyuncu gönderen GSB Spor Okullarında alt yaş kategorilerindeki sporcular yükselmeye devam ediyor. Son olarak alt yapı eğitimlerini GSB Spor Okulları'nda alan Orçun Ünalan ve Başak Duman Gymsiade Oyunları'na katılım hakkı elde ederek büyük bir başarı elde etti. Başarıları ile bizleri gururlandıran sporcularımıza Gymnasiade Oyunlarında başarılar dileriz" diye konuştu.

"Böylesine büyük bir organizasyona Bilecik'ten sporcu göndermek bizleri gururlandırdı"

İl Müdürü Özdemir son olarak, "Böylesine büyük bir organizasyona Bilecik'ten sporcu göndermek bizleri gururlandırdı. İl Merkezi ve ilçelerimizde başlattığımız çalışmaların sportif başarıya dönüşmesi ne kadar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Orçun ve Başak'ın başlattığı bu başarının devamının geleceğini düşünüyoruz. Fransa'da düzenlenecek oyunlarda sporcularımızın şanlı bayrağımızı dalgalandıracağına inanıyor kendilerine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Spor