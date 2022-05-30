Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca ödüllendirildi - Haberler

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Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca ödüllendirildi

AA - Ahmet Pesen - Spor
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Gymnasiade 2022'de gümüş madalya kazanan Aleyna Karaca ödüllendirildi

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı (Gymnasiade 2022) yüksek atlama branşında gümüş madalyayla tamamlayan milli atlet Aleyna Karaca, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde bazı sivil toplum...

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nı (Gymnasiade 2022) yüksek atlama branşında gümüş madalyayla tamamlayan milli atlet Aleyna Karaca, memleketi Balıkesir'in Erdek ilçesinde bazı sivil toplum kuruluşlarınca ödüllendirildi.

Karaca için Erdek Ticaret Odası'nda kutlama pastası kesildi.

Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Hüseyin Avlar, Erdek Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vahit Kocabıyık ve Erdek Ziraat Odası Başkanı Haluk Özgör, milli sporcuya birer çeyrek altın takdim etti.

Erdek Atletik Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Karaca, dünya ikincisi olmasının ardından büyük bir duygu patlaması yaşadığını belirtti.

Sportif başarıyla akademik başarının birbirini desteklediğini vurgulayan Karaca, "Derslerimdeki başarım da çok iyi." dedi.

18 Eylül Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni ve milli takım antrenörü Niyazi Gülhan ise Karaca ile 10 yıldır aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Karaca'nın başarısıyla küçük yerlerden uluslararası düzeyde başarı sağlayan sporcu çıkmayacağı şeklindeki tabuyu yıktıklarını anlatan Gülhan, "Kulübümüz çatısı altında halen 94'ü aktif olmak üzere lisanslı 130 sporcumuz var. Sporda yetenek çok önemli ama yetenekli olsanız bile çok çalışmanız gerekiyor. Yani başarı için sadece yetenek yetmez." diye konuştu.

Erdek Ticaret Odası Başkanı Özlem Sarı da Karaca'nın başarısının ilçedeki gençler için rol model oluşturduğunu, sivil toplum kuruluşları olarak spor ve sporculara desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

AA / Ahmet Pesen - Spor

Balıkesir Fransa Milli Okul Spor Haberler

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