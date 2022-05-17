Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya - Haberler

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Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya

AA - Fatih Çakmak - Spor
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Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker'den altın madalya

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker, altın madalya kazandı.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da gerçekleştirilen okul sporlarının en büyük organizasyonu Gymnasiade 2022'de gülle atmada Ali Peker, altın madalya kazandı.

Türkiye Okul Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın Normandiya bölgesinde gerçekleştirilen 19. ISF Gymnasiade'de gülle atmada 20,23 metrelik derecesiyle Ali Peker, birinci olarak podyumun zirvesine çıktı.

AA / Fatih Çakmak - Spor

Altın Madalya, Ali Peker, Türkiye, Fransa, Spor, Haberler

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