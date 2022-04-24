Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kaldı

Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

ISPARTA (AA) - Güzelyalı Ortaokulu Kız Basketbol Takımı, Küçükler Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi.

Isparta'daki grup müsabakalarında 3 maçını kazanan beden eğitimi öğretmenleri Halit Okan Canyurt ile Alkan Kayapınar'ın çalıştırdığı Güzelyalı Ortaokulu, yarı finalde mücadele etme hakkı kazandı.

Final mücadelesi verecek Güzelyalı Ortaokulu basketbolcularının yarı final maçlarını nerede oynayacağı ve rakipleri daha sonra belli olacak.

Basketbolcular için düzenlenen törende okul müdürü Tahsin Kuzgun, öğrencilere başarı belgelerini verdi.

AA / Ali Korkmaz - Spor

basketbol, Güzelyalı, Isparta, Türkiye, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title