Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu
AA - Murat Kaya - Spor
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Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.
Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu.
Genoa Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın'ın transferini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Almanya doğumlu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 2018'de transfer olmuş, siyah- beyazlı formayla çıktığı 101 maçta 20 gol atmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda da Lecce'de kiralık olarak forma giymişti.
AA / Murat Kaya - Spor