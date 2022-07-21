Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu. Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Güven Yalçın, İtalya Serie B ekiplerinden Genoa'ya transfer oldu. Genoa Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Beşiktaş'tan ayrılan Güven Yalçın'ın transferini açıkladı. 23 yaşındaki oyuncunun, İtalyan ekibiyle 3 yıllık sözleşme imzaladığı duyuruldu. Almanya doğumlu Güven Yalçın, Beşiktaş'a 2018'de transfer olmuş, siyah- beyazlı formayla çıktığı 101 maçta 20 gol atmıştı. Yalçın, 2020-2021 sezonunda da Lecce'de kiralık olarak forma giymişti. AA / Murat Kaya - Spor Güven Yalçın Beşiktaş İtalya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Güven Yalçın, İtalya ekibi Genoa'ya transfer oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.