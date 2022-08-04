Gustavo Henrique ve Luan Peres ilk kez Kadıköy'de Fenerbahçe'nin yeni transferleri Henrique ve Peres ilk kez Kadıköy'de sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Henrique ve Peres ilk kez Kadıköy'de sahaya çıktı. Fenerbahçe'nin yeni transferleri Brezilyalı stoperler Luan Peres ve Gustavo Henrique, Slovacko maçında kadroya yer aldı. Gustavo Henrique maça ilk 11'de maça başlarken, Teknik Direktör Jorge Jesus, Luan Peres'i ise fizik kondisyon olarak tam hazır olmadığı için yedek soyundurdu. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Fenerbahçe Kadıköy Spor Haberler

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