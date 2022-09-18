Gustavo Henrique'den 2. gol Spor Haberleri Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ikinci golünü kaydetti. Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Gustavo Henrique, sarı-lacivertli formayla ikinci golünü kaydetti. Spor Toto Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor mücadelesinde sarı-lacivertli Gustavo Henrique ikinci golünü attı. Brezilyalı stoper daha önce Dinamo Kiev ile oynanan UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş ve 1 asist yapmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, 17. dakikada sol taraftan yapılan ortada Arao'nun geriye aşırttığı topa yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek sarı-lacivertli formayla 2. golünü attı. (Ozan Buğra Koşar - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Aytemiz Alanyaspor Gustavo Henrique Fenerbahçe Spor Güncel Haberler

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