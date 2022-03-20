Gustavo 64 günün ardından formasına kavuştu

Fenerbahçe'nin Breziyalı orta sahası Luiz Gustavo, 64 gün sonra Konyaspor mücadelesiyle kadroda yer aldı.

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Luiz Gustavo, 64 günün ardından sarı-lacivertli formaya kavuştu. Teknik Direktör İsmail Kartal tarafından yedekler arasında şans verilen tecrübeli futbolcu son olarak ligin 21. Haftasında 15 Ocak'ta oynanan Antalyaspor maçında forma giymişti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor