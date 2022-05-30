Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi - Haberler

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Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gürün, Bodrumspor'un final maçını izledi

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Bodrumspor, tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'e yükseldi.

TFF 2'nci Lig Play-Off finalinde Karacabey Belediyespor'u 3-0 yenen Bodrumspor, tarihinde ilk defa TFF 1. Lig'e yükseldi. İzmir'de yapılan final müsabakasında yerini alan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrumspor'u yalnız bırakmadı.

TFF 2. Lig Play-Off finalinde Bodrumspor, Bursa temsilcisi Karacabey Belediyespor'u 3-0 mağlup etti ve tarihinde ilk defa TFF 1'inci Lig'de mücadele etmeye hak kazandı. İzmir Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan final mücadelesini Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar da takip etti. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karacabey Play Off Muğla Spor Haberler

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