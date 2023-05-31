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Gürsu'da Spora Yatırım Sürüyor

Gürsu'da Spora Yatırım Sürüyor

Spor Haberleri

Gürsu Belediyesi Kumlukalan Köyü'ne yaptığı halı sahanın soyunma kabinleri için de harekete geçti. Kabinlerin yapımı için ilk beton harcı döküldü.

Gürsu Belediyesi Kumlukalan Köyü'ne yaptığı halı sahanın soyunma kabinleri için de harekete geçti. Kabinlerin yapımı için ilk beton harcı döküldü.

Sporun ve sporcunun kenti Gürsu'da spora ve sporcuya yatırım hız kesmiyor. Gürsu Belediyesi, ilçe genelindeki 7 halı sahadan bir tanesini Kumlukalan Köyü'ne yapmıştı. Aktif şekilde kullanılan ve civardaki sporcuların ve halkın büyük ilgisi ile karşılaşan Kumlukalan'daki halı sahanın soyunma kabini için beton döküldü. 4 odadan oluşacak olan soyunma kabininde, sporcuların rahatça ihtiyaçlarını karşılamaları için her detay düşünülmüş olacak. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " Kumlukalan'daki bu halı sahamızla ilgili çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Sporcu Gürsu'da her yaştan insanın halı sahada yapılan sporlara ilgisinin olduğunu iyi biliyoruz. Bu nedenle bu tesisimizdeki son eksik için de bugün itibari ile harekete geçtik. Soyunma kabinleri kısa sürede hizmete girecek. Hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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