Gürsu Belediyesi Yüzme Kurslarına Yoğun İlgi

Gürsu Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çerçevesinde ilçede başlattığı yüzme kurslarına vatandaşlar çocuklar ve aileler yoğun ilgi gösterdi. 220 çocuk yaz boyunca düzenlenen kurslarda yüzmeyi öğrendi.

Sporcu Kenti Gürsu'da geleceğin yüzücüleri yetişiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi çerçevesinde Gürsu Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün yaz kurslarında başlatılan yüzme eğitimleri her yaş grubundan çocuğun ve ailesinin yoğun ilgisi ile karşılandı. 8- 13 yaş grubundaki çocukların başvuruları ile düzenlenen kontenjanlı eğitimde 201 Gürsulu çocuk haftada dört gün sekiz seans yüzme eğitimi gördü. İki dönemde gerçekleştirilen eğitimlere büyük bir heves ile katılan çocuklar eğitim bitiminde yüzmeyi tamamen öğrenir hale geldiler. Sporun ve sporcunun Kenti Gürsu sloganını göreve geldiği günden beri projeleri ile destekleyen ve benimseten Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, "Yüzme kurslarımıza gösterilen ilgiden çok memnun kaldık, birçok sporda sporcu yetiştiriyoruz, bu yıl özellikle de yüzmeye ilgi göstermek istedik. Bu alanda profesyonel sporcu olabilecek çocuklarımızı uzman eğitmenlerimiz özellikle seçerek Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin alt yapısına da önerecekler. Dolayısıyla aslında birçok hayata etki ettiğimiz çok özel bir proje oldu" dedi. - BURSA