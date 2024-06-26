Gürsel Dedeoğlu, Türkiye Halter Federasyonu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Ankara'daki bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Dedeoğlu, Paris 2024 Olimpiyatları sonrası gerçekleştirilecek genel kurulda federasyon başkanlığına aday olduğunu duyurdu.

Dedeoğlu, 1976'da başladığı halterde Ankara Belediye spor ve Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı kulüplerinde lisanslı olarak yarıştığını, dünya ve Avrupa şampiyonalarında Türkiye'yi temsil ettiğini hatırlatarak, aktif kariyerinin ardından da çeşitli kurum ve kuruluşlarda yöneticilik yaptığı bilgisini verdi.

Etimesgut Belediyesi Spor Genel Koordinatörü olarak görev yapan Dedeoğlu, başlıca hedefleri ve projeleri hakkında şunları söyledi:

"Federasyon kurullarının genç ve dinamik kişilerden oluşmasına dikkat edeceğiz. Dünya ve Avrupa federasyonlarında daha etkin rol almak, yönetime ve kurullara bizden spor insanlarını yerleştirmek istiyoruz. Ülkemizde daha fazla organizasyon yapmak için halterin yıllık takvimi yeniden yapılacak. Tescilli kulüp sayısının arttırılması ve büyük kulüplerimizin halter branşında faaliyet göstermelerini sağlayacak çalışmaları titizlikle yürüteceğiz. Ankara'da mülkiyeti Türkiye Halter Federasyonuna ait bir tesis yapacağız. Girişimlerimiz şimdiden başladı."