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Güreşte Süper Lig Müsabakaları Yozgat'ta Gerçekleştirilecek

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenecek olan erkekler serbest stil ve grekoromen Süper Lig müsabakaları, Yozgat'ta yapılacak. Serbest stil müsabakaları 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecekken, grekoromen stil müsabakaları ise 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak. Geçen yıl ASKİ Spor Kulübü hem erkekler serbest stil hem de grekoromende şampiyon olmuştu.