Güreşte Süper Lig Müsabakaları Yozgat'ta Gerçekleştirilecek
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Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenecek olan erkekler serbest stil ve grekoromen Süper Lig müsabakaları, Yozgat'ta yapılacak. Serbest stil müsabakaları 16-17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecekken, grekoromen stil müsabakaları ise 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak. Geçen yıl ASKİ Spor Kulübü hem erkekler serbest stil hem de grekoromende şampiyon olmuştu.
Güreşte erkekler serbest stil ve grekoromende Süper Lig müsabakaları, Yozgat'ta gerçekleştirilecek.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Serbest Güreş Süper Lig, 16-17 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.
Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları ise 18-19 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Süper Lig'de geçen yıl hem erkekler serbest stil hem de grekoromende ASKİ Spor Kulübü şampiyon oldu.