Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri Tamamlandı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri, bugün yapılan serbest stil müsabakalarıyla tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun dördüncü ve son gününde serbest stilde 57, 65, 74, 86, 97 ve 125 kilolarında karşılaşmalar yapıldı.

Milli güreşçi Soner Demirtaş, 74 kilo mücadelesinde Hint rakibi Jaideep Jaideep'i 2-1 mağlup ederek Arnavut Chermen Valiev'le en iyi üçüncülük maçına çıkma hakkı kazandı.

Rakibine son saniyede 3 puan vererek 4-2 mağlup olan Soner Demirtaş, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alamadı.

Bugün yapılan güreş müsabakalarında serbest stilde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan en iyi üçüncüler şu şekilde:

57 kilo: Wanhao Zou (Çin)

65 kilo: Zain Allen Retherford (ABD)

74 kilo: Chermen Valiev (Arnavutluk)

86 kilo: Vladimeri Gamkrelidze (Gürcistan)

97 kilo: Awusayiman Habila (Çin)

125 kilo: Daniel Ligeti (Macaristan)

Dün yapılan müsabakalarda olimpiyat kotası almayı başaran finalistler arasında karşılaşma yapılmazken, finalist olarak olimpiyat kotası almayı başaran isimler şu şekilde:

57 kilo: Spencer Richard Lee (ABD), Aman Aman (Hindistan)

65 kilo: Islam Dudaev (Arnavutluk), Tulga Tumur Ochir (Moğolistan)

74 kilo: Viktor Rassadin (Tacikistan), Taimuraz Salkazanov (Slovakya)

86 kilo: Dauren Kurugliev (Yunanistan), Magomed Eldarovitch Ramazanov (Bulgaristan)

97 kilo: Erik Sven Thiele (Almanya), Zbigniew Baranowski (Polonya)

125 kilo: Aiaal Lazarev (Kırgızistan), Zhiwei Deng (Çin)