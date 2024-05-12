Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nde üçüncü gün müsabakaları tamamlandı

Güreşte Dünya Olimpiyat Elemeleri'nin üçüncü gün müsabakaları tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde serbest stil ve kadınlarda karşılaşmalar yapıldı.

Milli güreşçi Soner Demirtaş, serbest stil 74 kiloda Slovakyalı Taimuraz Salkazanov'a kota müsabakasında 4-2 mağlup oldu. Soner, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota almak için yarın üçüncülük müsabakasına çıkacak.

Serbest stilde mücadele eden diğer milli sporcu Ahmet Duman, 65 kiloda Ukraynalı Erik Arushanian'a çeyrek finalde 7-5 mağlup oldu ve organizasyondan elendi.

Milli güreşçi Muhammet Karavuş ise serbest stil 57 kilo elemelerinde Alman Horst Justin Junior Lehr'e 9-7 yenilerek turnuvaya veda etti.

Ayrıca serbest stil 86 kiloda müsabakalara çıkan milli sporcu Osman Göçen, Yunan Dauren Kurugliev'e elemelerde 6-0 yenildi. Osman, rakibi kota müsabakasını kazandığı için yarın repesaj mücadelesine çıkacak.

Günün sonunda serbest stilde şu isimler Paris 2024'e kota aldı:

57 kilo:

Spencer Richard Lee (ABD), Aman Aman (Hindistan)

65 kilo:

Islam Dudaev (Arnavutluk), Tulga Tumur Ochir (Moğolistan)

74 kilo:

Viktor Rassadin (Tacikistan), Taimuraz Salkazanov (Slovakya)

86 kilo:

Dauren Kurugliev (Yunanistan), Magomed Eldarovitch Ramazanov (Bulgaristan)

97 kilo:

Erik Sven Thiele (Almanya), Zbigniew Baranowski (Polonya)

125 kilo:

Aiaal Lazarev (Kırgızistan), Zhiwei Deng (Çin)

Kadınlarda olimpiyat kotası için en iyi 3. müsabakaları yapıldı

Kadınlar kategorisinde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kotası için en iyi üçüncü maçları gerçekleştirildi.

Milli güreşçi Zeynep Yetgil, 53 kiloda Özbekistanlı Shokhida Akhmedova'yı 10-0 mağlup ederek Paris 2024 kotası aldı.

Ayrıca 50 kiloda Azerbaycanlı Mariya Stadnik, 57 kiloda İtalyan Aurora Russo, 62 kiloda bağımsız sporcu Veranika Ivanova, 68 kiloda Kanadalı Linda Morais ve 76 kiloda Moğol Davaanasan Enkh Amar da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.

Organizasyon, yarın serbest stil maçlarının ardından sona erecek.