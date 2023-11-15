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Güreşte 10 Kasım Atatürk Kupası Ankara'da düzenlendi

Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 5 ilden yaklaşık 150 güreşçi madalya için mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Gürsel Uzunca, Fezayir Tatlıdil, İrfan Karslı, Mesut Küçük ve Halil Yılmaz tarafından verildi.