Güreşte 10 Kasım Atatürk Kupası Ankara'da düzenlendi
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Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 5 ilden yaklaşık 150 güreşçi madalya için mücadele etti. Dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Gürsel Uzunca, Fezayir Tatlıdil, İrfan Karslı, Mesut Küçük ve Halil Yılmaz tarafından verildi.
Güreşte 10 Kasım Atatürk Kupası Ankara'da gerçekleştirildi.
Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 5 ilden yaklaşık 150 güreşçi madalya için mücadele etti.
Dereceye giren sporculara madalyaları Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sporcu Yetiştirme Daire Başkanı Selçuk Çebi, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, Gürsel Uzunca, Fezayir Tatlıdil, İrfan Karslı, Mesut Küçük ve Halil Yılmaz tarafından verildi.