Güreş Severler Sistemden Şikayetçi

Edirne'de gerçekleştirilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bilet alan güreş severler, sistemsizlik nedeniyle kendi yerlerine oturamadıklarını ve bu durumu eleştirdi. Güreş severler, yerine oturan kişiyle münakaşa yaşadıklarını belirtti. Ayrıca, güreşlerin yapıldığı mekanın geliştirilmesi gerektiği ve daha düzenli bir sistem oluşturulması çağrısında bulundu.

- Aylar öncesinden bilet alan güreş severler, sistemi eleştirdi

EDİRNE - Edirne'de gerçekleştirilen ata sporu 662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecanını yakından yaşamak isteyen ve İnternetten satışa çıkan biletleri ilk günden alan sporseverler, güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'nda oluşturulan gişelerden satılan biletler yüzünden kendi yerlerine oturamamak ve sistemsizlikten şikayet ediyor.

Edirne'de 662 yıldır devam eden ve ata sporu olan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni yakından izlemek isteyen güreş severler, İnternet üzerinden satışın açılmasıyla birlikte biletlerini alıyor ve yerini aylar öncesinden belirliyor. Ancak güreşlerin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı'na geldiklerinde kendi koltuklarında başkalarının oturduğunu görünce şaşırıp kalıyor. Bu durumun önüne geçilmesi ve belli bir sistem oluşturulması gerektiğini aktaran güreş severler, ayrıca kendi yerine oturan kişi ile de münakaşaya girmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Bu yıl 662'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri, 20 Haziran 2023 tarihinden itibaren satışa sunulmuş ve güreş severler kısa sürede biletleri tüketmişti. Güreşleri yakından takip etmek isteyen ve aylar öncesinden bilet alan güreş severler, kapıdan bilet alanların rastgele oturduğunu ve bu durumun sıkıntı oluşturduğunu aktardı.

"Her sene daha kalabalık bir ekiple geliyoruz"

13 yıldır güreşleri izlemek üzere Bursa'dan Edirne'ye geldiklerini söyleyen güreş sever Nuri Ray, her sene daha kalabalık bir ekiple geldiklerini ancak buradaki en büyük sıkıntının internetten satışa çıkan biletleri ilk günden almalarına rağmen geldiklerinde kendi yerlerine oturamadıklarını söyledi. Her yıl biraz daha kalabalık bir ekiple geldiklerini söyleyen Ray, kapıda ve kapasitenin üzerinde bilet satışı yapılmasının daha önce bilet alan güreş severleri mağdur ettiğini belirtti.

Güreş severlerden belediye yetkililerine çağrı

E-bilette de koltuk ve sıra numarasının yazmasına rağmen yerine kapıda bilet alan ve erken gelen birisinin oturduğunu ve bunun önüne geçilmediğine değinen Ray, "Yerimize oturan kişi de ben de senin gibi para veriyorum, erken gelseydin deyip kalkmak istemiyor. Bir de sonrasında onunla aramızda münakaşa oluyor. Dolayısıyla insanlarla kavga etmek istemiyoruz. Bu sorunun bir an önce çözülmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Bu görüntüler Edirne'ye yakışmıyor"

Yıllardır güreş izlemeye geldiğini ve değişen bir durum olmadığı gibi geliştirmeye de gidilmediğini aktaran Ray, "Buraya şu zemin yakışmıyor. Artık buraya güzel bir stat yapılsın. Biz 10 kişi geliyorsak 100 kişi gelelim. Ama insan yerine konduğumuz bir stadyuma gelelim. Türkiye'nin her ilinden seyirci geliyor. Bu görüntüler Edirne'ye yakışmıyor. 2010 yılından beri geliyorum. Hala değişen hiç bir şey olmadı ve her şey aynı. Böyle devam ederse 2030 yılında da aynı görüntü olacak" şeklinde açıklamada bulundu.