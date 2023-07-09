Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini 20 yıldır hiç kaçırmadan yerinde izlemek ve o heyecanı yaşamak için Manisa'dan Edirne'ye gelen Fahrettin-Necla Akınlı çifti, Kırkpınar tutkusundan vazgeçemiyor. Çadırda kalan çift, güreşlerin yapıldığı er meydanının yolunu tutuyor.

- Güreş sevdalısı çift, Kırkpınar'dan vazgeçemiyor

EDİRNE - Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini 20 yıldır hiç kaçırmadan yerinde izlemek ve o heyecanı yaşamak için Manisa'dan Edirne'ye gelen Fahrettin-Necla Akınlı çifti, Kırkpınar tutkusundan vazgeçemiyor. Çadırda kalan Fahrettin-Necla Akınlı çifti, sabahın erken saatlerinden itibaren güreşlerin yapıldığı er meydanının yolunu tutuyor.

662'nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için Edirne'ye gelen binlerce vatandaş, otelleri doldurdu. Kalacak yer bulamayan güreş sevdalıları ise çadırda kalarak güreş heyecanına ortak oluyor. Bunlardan birisi de o heyecanı yaşamak için Manisa'dan Edirne'ye gelen Fahrettin- Necla Akınlı çifti. 20 yıldır Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerini yerinde izlemek için Edirne'ye gelen 65 yaşındaki Fahrettin Akınlı, "Kırkpınar'a gelmediğim zaman rahatsız oluyorum, alışkanlık haline geldi. Bir hastalık oldu bu. Her sene geliyoruz" dedi.

"Bu sene her yeri paralı yapmışlar"

Belediyenin konaklama konusunda yardımcı olması gerektiğini savunan Fahrettin Akınlı, çadır kurdukları alandan para talep ettiklerini ve bu durumda güreş sevdasından vazgeçerek bir daha gelmeyeceklerini söyledi.

Daha önceki yıllarda istedikleri yere çadırlarını kurduklarını, bu yıl ise zabıta ekiplerinin her yerden kendilerini kaldırdığını söyleyen Akınlı, "Zorluk çıkartıyorlar. Önceden ücretsiz pansiyonlara gönderiyorlardı şimdi onları da paralı yapmışlar. Böyle devam ederse bir daha gelmeyebiliriz" dedi.

Antalya Elmalı, Kurtdere ve Kırkpınar Yağlı güreşlerini yakından takip ettiklerini aktaran Akınlı, özellikle Kırkpınar'ın vazgeçilmez bir sevda olduğunu ifade etti.

"Kırkpınar'dan hiç vazgeçemiyoruz"

Eşi ile birlikte güreşleri izlemeye gelen 60 yaşındaki Necla Akınlı, "Ata sporu güreşlerimizi çok seviyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Yaşlandık bundan sonra gezelim, hayatımızı yaşayalım istedik. Elmalı'ya, Kurtdereli'ye ve Kırkpınar'a geliyoruz. Hele Kırkpınar'dan hiç vazgeçemiyoruz. Kırkpınar bizim vazgeçilmez bir güreşimiz. Belediye bu yıl çadır kuracak yerlerimizi yasaklamasa daha da güzel olur. Bu sene onları kısıtlamışlar. Bunları kısıtlamasınlar isterim. Okul bahçesinde kalıyoruz. 5 günlük geldik. Sarı fırtına İsmail Balaban'ı tutuyorum. Sarı fırtınayı çok seviyorum. Hep sarı fırtına kazansın isterim" şeklinde açıklamada bulundu.