Güreş Camiası İftarda Buluştu

Güreş camiası, Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) tarafından İstanbul'da düzenlenen iftarda bir araya geldi.

Mersinli Ahmet Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen iftara, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, TGF Başkanı Şeref Eroğlu, Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Nazmi Avluca, Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, eski milli güreşçi Mehmet Akif Pirim, kulüp başkanları ve milli güreşçiler katıldı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, güreşin Türk kültüründe ayrı bir yeri olduğunu belirterek, "Bizim olimpiyat madalyalarımızın yüzde 60'ı güreşten. Paris 2024'te de hem güreşte hem de diğer spor dallarında büyük başarıya imza atacağımıza inanıyorum. Hedeflerimizden biri de daha önce madalya alamadığımız branşlarda madalya kazanmak. Atina'dan beri de 3 altın madalya kazanmamıştık. Paris'te 3 altın madalya kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk güreşinin yükselişte olduğunu belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Sporcularımızın, şampiyon antrenörlerle çalıştığını görüyoruz. Zihinsel hazırlıkları için bu çok önemli. İnşallah bu yaz, Türk sporunun yazı olacak. Bunun için de bilinçli bir hazırlığımız var. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporun içinden gelen birisi. Türkiye Güreş Federasyonunda da başkanlık yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da görev alırken de amatör sporlara büyük hizmetler verdi. Cumhurbaşkanı'mız da sporu seven ve sporun içinden gelen biri. Sporu da destekliyor. Burada da başrol sporcunun. Bizim görevimiz onları desteklemek ve görevlerini en iyi şeklide yapmalarını sağlamak."

Şeref Eroğlu: "10'un üzerinde kota bekliyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, olimpiyatlarda ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Efsane olmuş şampiyonlarımız var. Şu an 6 kotamız var. 3 Nisan'da Bakü'ye gideceğiz. Orada final yapan sporcularımız, olimpiyatlara katılma hakkı elde edecek. Yasemin, Burhan ve Selçuk Can gibi favori sporcularımız geride kaldı. 9-11 Mayıs'ta da kota almak için İstanbul'da mücadele edeceğiz. Bu bizim için önemli. 10'un üzerinde kota bekliyoruz. Bizim sporcularımız, gerçekten elit sporcular. Bu yüzden madalya sayısının fazla olmasını istiyoruz. Ocak ayında seferberlik ilan etmiştik. Bunun da meyvesini Avrupa Şampiyonası'nda aldık. Tarihte ilk defa hem Serbest Güreş Milli Takımı hem de Grekoromen Güreş Milli Takımı şampiyon oldu. 13 tane final maçı yaptık. 7 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazandık. 18 yaşındaki Alperen, Avrupa şampiyonu oldu. Nesrin, 21 yaşında şampiyon oldu. Taha da kendisini yeniledi. Rıza'da bir aksaklık oldu ama o olimpiyatlarda telafi edecek. İyi yolda olduğumuzu düşünüyoruz."

Nazmi Avluca: " Türk güreşi, önemli başarılara imza attı"

Grekoromen Milli Takımı Teknik Direktörü Nazmi Avluca ise nisan ayında Azerbaycan'da kota mücadelelerine çıkacaklarını dile getirerek, "Bakü'de 4 tane kota müsabakası yapacağız. Avrupa ülkelerinin katılacağı müsabakalar olacak burada. İstanbul'da da mayısta kota mücadelesi vereceğiz. Hedefimiz Paris 2024. Sporcularımızı hazırlıyoruz. Onlar da iyi çalışıyor. Türk güreşi, geçmişte önemli başarılara imza attı. İnşallah olimpiyatlarda da altın madalyalar kazanırız ve Türk güreşini taçlandırırız." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Efraim Kahraman, 4 kota daha almayı amaçladıklarını vurgulayarak, "Yasemin Adar'ın da kota almasını istiyoruz. Geçen yıl bir sakatlık geçirmişti. Şimdi bir sakatlık olmadan kotalarımızı almak ve altın madalyayı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski milli güreşçi Mehmet Akif Pirim ise 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na yönelik beklentinin yüksek olduğunu belirterek, "Özellikle güreşten büyük beklenti var. Türk sporunun lokomotifi güreştir. İyi bir ekibimiz var. Teknik ekiple, Bakanlıkla ve federasyon başkanımızla uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. Türk güreşi ve Türk sporu, Paris'te layık olduğu yere gelecektir." diye konuştu.