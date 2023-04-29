Güreş: 25. Uluslararası Zafer Kupası

Güreşte Antalya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 25. Uluslararası Zafer Kupası'nda kadınlar kategorisinde şampiyonluğu Türkiye kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 8 ülkeden 17 yaş altı 389 sporcunun katıldığı organizasyonun üçüncü gününde kupalar ve madalyalar sahiplerini buldu.

Kadınlar kategorisinde Türkiye 220 puan toplayarak şampiyon oldu. Kazakistan 168 puanla ikinci, Azerbaycan ise 63 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Uluslararası Zafer Kupası'nın son gününde kadınlar kategorisinde madalya kazanan sporcular şöyle:

57 kilo:

1- Ni Anastassiya (Kazakistan)

2- Çilem Çağul (Türkiye)

3- Ayşegül Ertuğrul (Türkiye)

3- İskandarova Zhasmin (Kazakistan)

65 kilo:

1- Duygu Gen (Türkiye)

2- Ece Ece (Türkiye)

3- Mina Witt (Almanya)

3- Szekely Diana Maria (Romanya)

73 kilo:

1- Elmira Yasin (Türkiye)

2- Hatice Nur Sarı (Türkiye)

3- Taspanbetova Balzhan (Kazakistan)

3- Hazal Tabak (Türkiye)

Aynı salonda yarın başlayacak 20 yaş altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası ise 2 Mayıs'a kadar sürecek.