Güreş: 25. Uluslararası Zafer Kupası
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25. Uluslararası Zafer Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi.
25. Uluslararası Zafer Kupası'nda ikinci gün mücadeleleri sona erdi.
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Göynük Atatürk Spor Salonu'nda 8 ülkeden 17 yaş altı 389 sporcunun katıldığı organizasyonun ikinci günü grekoromen, serbest ve kadınlarda toplam 9 sıklette dereceler şöyle oluştu:
Kadınlar
43 kilogram
1- Gkika Maria Luiza (Yunanistan)
2- Voiculescu Diana Luminita (Romanya)
3- Saadat Guliyeva (Azerbaycan)
3- Elanur Berber (Türkiye)
49 kilogram
1- Nil Aktaş (Türkiye)
2- Remziye Karadağ (Türkiye)
3- Abdullina Arina (Kazakistan)
3- Esra Mamadli (Azerbaycan)
69 kilogram
1- İlayda Cin (Türkiye)
2- Elif Şevval Kurt (Türkiye)
3- Maksatkykz Gulnur (Kazakistan)
3- Tuba Aktaş (Türkiye)
Grekoromen
48 kilogram
1- Ahmadi Payam (İran)
2- Mohmadi Mohammed Meraj (İran)
3- Elnar Ziyadov (Azerbaycan)
3- Mukan Beknur (Kazakistan)
55 kilogram
1- Aykhan Javadov (Azerbaycan)
2- Bolatuly Alpamys (Kazakistan)
3- Zharylkassyn Arnat (Kazakistan)
3- Gholami Mohammadreza (İran)
92 kilogram
1- Purtseladze Saba (Gürcistan)
2- Gogsadze Jemsi (Gürcistan)
3- Mikayil İsmayilov (Azerbaycan)
3- Ukraintsev Maxim (Kazakistan)
Serbest
48 kilogram
1- Yeraly Askerbek (Kazakistan)
2- Bitmurzaev Bayssangour (Fransa)
3- Zhetpissov Yeraly (Kazakistan)
3- Sayar Sam (İran)
55 kilogram
1- Teymorizad Amirreza (İran)
2- Lulukyan Arshak (Gürcistan)
3- Hacı Zade (Türkiye)
3- Allan Oralbek (Kazakistan)
92 kilogram
1- Kurashvili Sandro (Gürcistan)
2- Noory Toohid (İran)
3- Papinashvili Dachi (Gürcistan)
3- Eyüp Çetin (Türkiye)
25. Uluslararası Zafer Kupası yarın sona erecek. Aynı salonda 30 Nisan'da başlayacak 20 yaş altı Şampiyonlar Güreş Turnuvası ise 2 Mayıs'a kadar sürecek.