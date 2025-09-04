Haberler

Gürcistan-Türkiye Maçının Hakemleri ve Takım Kadroları Belli Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Gürcistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Boris Paichadze Ulusal

Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)

Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochosvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor
Tonlarca kuru soğanı boş araziye attılar, gören akın etti

Tonlarcasını çuvallarla araziye attılar! Gören akın etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası

Resmi açıklamanın eli kulağında! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.