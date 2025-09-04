Gürcistan-Türkiye Maçının Hakemleri ve Takım Kadroları Belli Oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu kapsamında Gürcistan ile Türkiye arasında oynanacak karşılaşmanın hakemleri ve takım kadroları açıklandı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan- Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Boris Paichadze Ulusal
Hakemler: Davide Massa, Filippo Meli, Stefano Alassio (İtalya)
Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Kashia, Goglichidze, Lochosvili, Tsitaishvili, Kochorashvili, Mekvabishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, Arda Güler, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu
Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor