Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: "Türkiye ile Zorlu Bir Maç Oynayacağız"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında yarın Türkiye'yi konuk edecek Gürcistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Willy Sagnol, zorlu bir karşılaşmanın kendilerini beklediğini ancak hazır olduklarını söyledi.

Willy Sagnol, müsabakanın oynanacağı Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına defans oyuncusu Guram Kashia ile katıldı.

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Sagnol, "Yarınki zorlu maç için hazırız. Tüm çalışmalarımızı yaptık, takımımızın moral durumu da oldukça yüksek. Türkiye ile Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında karşı karşıya geldik, kaybettik ama her maç farklıdır. Bu kez farklı olacağına inanıyoruz. Bunun için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yarın iyi performans göstereceklerine inandığını aktaran Fransız teknik adam, "Kvara'ya güveniyoruz, iyi bir performans gösterecektir. Kiteishvili sakatlığı nedeniyle aramızda değil. Onunla farklı onsuz farklı oynuyoruz ama yarınki maç için tüm gücümüzle hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

Sagnol, "Türk Milli Takımı'ndan bir ismi kadronuza alma şansı olsa kimi tercih ederdiniz?" sorusuna, "Hamit Altıntop'u alırdım. Benim çok iyi arkadaşım. Şu an ne yapıyor bilmiyorum ama ona selamlarımı iletiyorum." yanıtını verdi.

Kashia: "Türkiye ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma, bu gruptaki en önemli maçımız"

Çok zorlu bir grupta olduklarının altını çizen Gürcü futbolcu Guram Kashia ise "Bizim grubumuz çok zorlu. İspanya çok güçlü bir takım, onların hedefi her maçını kazanmak olacaktır. Bizim için en önemli maç, yarınki karşılaşma. Onu kazanmak istiyoruz. Yarın Türkiye ile sahamızda oynayacağımız karşılaşma, bu gruptaki en önemli maçımız." diye konuştu.

Yaklaşık 55 bin kişilik stadın tamamen dolmasını beklediğini dile getiren Kashia, "Taraftarlar her maç bizim için çok önemli. Onlar bizi her zaman destekliyor. Yarınki maç için onlara ekstra bir şey söylemiyorum, her zamanki gibi olsunlar yeter. Onlara ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.