Gürcistan Teknik Direktörü Sagnol: 'Türkiye Güçlü Bir Takım'

Güncelleme:
Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, Türkiye'ye 4-1 mağlup oldukları maç sonrası değerlendirmelerde bulundu. Çalışmaları gerektiğine vurgu yaparak Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu belirtti.

Gürcistan, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4'üncü maçında deplasmanda Türkiye'ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol değerlendirmelerde bulundu. İleriki süreçte ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaları gerektiğini aktaran Willy Sagnol, "Tabii ki hakemin optimal olması gerekiyor. Takım içerisinde olan güçlü ve zayıf oyuncular var. Sonraki süreçte bunu belirtmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM'

Türkiye'nin güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Sagnol, "İleriye dönük çalışmamız gereken konularımız var. Türkiye güçlü bir takım. Son bölümdeki oyunumuzla gurur duyuyoruz ve ona göre çalışmalar yapacağız" sözlerini sarf etti.

