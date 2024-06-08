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Gürcistan, EURO 2024'te sürpriz yapmaya çalışacak

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Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek EURO 2024'e katılacak Gürcistan Milli Takımı, ilk kez yer alacağı organizasyonda sürpriz yapmayı hedefliyor. Gürcistan'ın kadrosu ve öne çıkan oyuncuları da açıklandı.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Gürcistan Milli Takımı, ilk kez yer alacağı organizasyonda süpriz yapmaya çalışacak.

Türkiye, Portekiz ve Çekya ile F Grubu'nda mücadele edecek Gürcistan'ın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Fransız teknik adam Willy Sagnol'un başında bulunduğu Gürcistan Milli Futbol Takımı, elemelerde İspanya, İskoçya, Norveç ve Kıbrıs Rum Kesimi ile mücadele etti.

A Grubu'nda çıktığı 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Gürcistan, 8 puanla 4. sırada yer aldı. Bu müsabakalarda 12 kez fileleri havalandıran Gürcistan Milli Takımı, kalesinde ise 18 gol gördü.

Elemeler sonucunda EURO 2024 vizesi alamayan Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıralamasına göre play-off oynama hakkı elde etti. Play-off yarı finalinde Lüksemburg'u 2-0 mağlup eden Gürcistan Milli Takımı, finalde ise EURO 2004'ün şampiyonu Yunanistan ile eşleşti.

Normal süresi ve uzatma bölümleri 0-0 tamamlanan maçta Yunanistan'a penaltı atışları sonucunda 4-2 üstünlük kuran Gürcistan, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda oynama hakkı elde etti.

Gürcistan'ın elemelerde ve play-off'ta oynadığı müsabakalarda aldığı sonuçlar şöyle:

Gürcistan-Norveç: 1-1

Kıbrıs Rum Kesimi-Gürcistan: 1-2

İskoçya-Gürcistan: 2-0

Gürcistan-İspanya: 1-7

Norveç-Gürcistan: 2-1

Gürcistan-Kıbrıs Rum Kesimi: 4-0

Gürcistan-İskoçya: 2-2

İspanya-Gürcistan: 3-1

Gürcistan-Lüksemburg: 2-0

Gürcistan-Yunanistan: 0-0 (Penaltılarda 4-2)

Puan durumu:

OGBMP
1İspanya

870121
2İskoçya

852117
3Norveç

832311
4Gürcistan

82248
5Kıbrıs Rum Kesimi

80080

Öne çıkan oyuncuları

EURO 2024 vizesi alarak büyük bir sürprize imza atan Gürcistan'ın turnuvada en güvendiği isim, Napoli'nin yıldızı Khvicha Kvaratskhelia olacak.

Elemelerde 4 gol kaydeden 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu, şampiyonada sergileyeceği performansla iz bırakmayı hedefliyor.

Valencia'da görev yapan kaleci Giorgi Mamardashvili ile Metz'de oynayan santrfor Georges Mikautadze de Gürcistan'ın etkili oyuncuları arasında yer alıyor.

100'ün üzerinde milli maça çıkan 36 yaşındaki kaptan Guram Kashia da savunmadaki tecrübesiyle rakiplerine geçit vermemeye çalışacak.

Aday kadrosu

Kaleci: Giorgi Mamardashvili (Valencia), Giorgi Loria (Dinamo Tiflis), Luka Gugeshashvili (Karabağ)

Defans: Solomon Kvirkvelia (Al-Okhdood), Giorgi Gvelesiani (Persepolis), Guram Kashia (Slovan Bratislava), Jemal Tabidze (Panetolikos), Lasha Dvali (APOEL), Luka Lochoshvili (Cremonese), Otar Kakabadze (Cracovia), Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk)

Orta saha: Gabriel Sigua (Basel), Giorgi Chakvetadze (Watford), Anzor Mekvabishvili (Universitatea Craiova), Otar Kiteishvili (Sturm Graz), Nika Kvekveskiri (Lech Poznan), Giorgi Kochorashvili (Levante), Sandro Altunashvili (Wolfsberger), Levan Shengelia (Panetolikos), Giorgi Tsitaishvili (Dinamo Batum), Saba Lobjanidze (Atlanta United)

Forvet: Zuriko Davitashvili (Bordeaux), Budu Zivzivadze (Karlsruher), Georges Mikautadze (Metz), Giorgi Kvilitaia (APOEL), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Maç takvimi

Gürcistan'ın EURO 2024 F Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

18 Haziran Salı:

19.00 Türkiye-Gürcistan (BVB Stadı-Dortmund)

22 Haziran Cumartesi:

16.00 Gürcistan-Çekya (Volkspark Stadı-Hamburg)

26 Haziran Çarşamba:

22.00 Gürcistan-Portekiz (Arena AufSchalke-Gelsenkirchen)

Kaynak: AA / Spor

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