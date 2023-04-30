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Gürcistan'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi

Gürcistan'da gerçekleştirilen Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi

Spor Haberleri

Milli judocular Gürcistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nın son gününde 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Milli judocular Gürcistan'da düzenlenen Ümitler Avrupa Kupası'nın son gününde 2 altın, birer gümüş ve bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Gori kentinde yapılan organizasyonun son gün mücadelesinde 63 kiloda Sinem Oruç, 70 kiloda Tuana Gülenay altın, 81 kiloda Emir Selim Arı gümüş, 90 kiloda da Fatih Dursun bronz madalya elde etti.

Ümit Milli Judo Takımı, toplamda elde ettiği 5 altın 2 gümüş ve 3 bronz madalya ile ülkeler sıralamasında da ikinci oldu.

Kaynak: AA / Fatih Gazioğlu - Spor

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